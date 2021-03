Statek Ever Given zepchnięty z mielizny. Kanał Sueski został odblokowany

Czterystumetrowy kontenerowiec kilka dni temu zablokował Kanał Sueski. Ważący ponad 220 tys. ton Ever Given uderzył we wschodni brzeg kanału, całkowicie blokując możliwość przeprawy przez jeden z najważniejszych szlaków transportowych świata. Przyczyną zdarzenia w okolicach miasta Suez był wyjątkowo silny podmuch wiatru, który obrócił gigantyczny statek i uniemożliwił mu dalszą trasę. Po obu stronach przeprawy utworzyły się ogromne korki. W niedzielę 28 marca na przeprawę czekało ponad 360 statków.

Problem był wyjątkowo poważny, ponieważ kanał jest najszybszym połączeniem morskim między Azją a Europą. Odpowiada za około 10 proc. światowego handlu. Jest szczególnie ważny dla transportu ropy naftowej, gazu i paliw między Azją i Europą. Dostawy wielu produktów i surowców będą się opóźniać, gdyż statki muszą stać w wielokilometrowej kolejce lub wybrać dużo dłuższą drogę dookoła Afryki.

Udana akcja w Kanale Sueskim

W poniedziałek 29 marca wczesnym rankiem morska agencja transportowa Inchcape Shipping, że po wielu próbach kontenerowiec został zepchnięty z mielizny a Kanał Sueski odblokowano. Ever Given został „przywrócony do stanu pływającego” i jest w trakcie zabezpieczania.

Statek płynął z Chin do portu w holenderskim Rotterdamie. Pływa pod banderą Panamy, ale należy do firmy Evergreen Marine Corp z Tajwanu. Kontenerowiec należy do klasy ULCS (Ultra Large Container Ships). Zdaniem ekspertów, cześć z tego typu jednostek jest za duża, aby przeprawiać się przez kanał łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym.

