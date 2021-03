Dwa tygodnie w kolonii karnej, a Aleksiej Nawalny ma sześć nagan. Jedna z nich za noszenie T-shirtu

Aleksiej Nawalny od jakiegoś czasu przebywa w kolonii karnej (został skazany na 2,5 roku). Nawalnego zatrzymano 17 stycznia 2021 roku na lotnisku w Moskwie, gdy wracał z Niemiec. W Berlinie od sierpnia walczono o jego zdrowie, po tym, jak doszło do próby otrucia go środkiem z grupy nowiczoków.

To właśnie pobyt w Niemczech stał się podstawą dla rosyjskiego sądu, by ukarać Aleksieja Nawalnego. Opozycjonistę skazano w 2014 roku na 3,5 roku więzienia w zawieszeniu za rzekome pranie brudnych pieniędzy. Oceniono, że skoro nie stawiał się na komisariacie (był wtedy w szpitalu w Niemczech), to złamał zasady zwolnienia warunkowego.

Nawalny ma trafić do karceru. Dostał sześć nagan

Niedawno Aleksiej Nawalny na Instagramie opisywał swój pobyt w kolonii karnej w Pokrowie. Pisał, że to „prawdziwy obóz koncentracyjny zaledwie 100 kilometrów od Moskwy”.

W poniedziałek 29 marca na profilu Nawalnego na Facebooku pojawił się inny wpis na temat jego pobytu w kolonii karnej. Jak czytamy, w rosyjskim więziennictwie są dwie kary: najpierw nagana, a później karcer. Dwie nagany to gwarancja trafienia właśnie do karceru (nie wyjaśniono, na ile dni). W przypadku Nawalnego (zapewne ktoś pisał w jego imieniu) liczbę nagan rozpisano tak:

4 nagany w ciągu dwóch tygodni podczas pobytu w Kolczugino (areszt śledczy);

Sześć nagan w ciągu dwóch tygodni w kolonii karnej w Pokrowie.

Jak można przeczytać, co najmniej 20 wniosków o naganę dla Nawalnego jest rozpatrywanych. Spowodowane zostały m.in.:

wyjściem z łóżka 10 minut przed komendą pobudki;

odmową wyjścia na ćwiczenia;

odmową obejrzenia wykładu i nazwaniem go idiotycznym;

noszeniem T-shirtu w trakcie spotkania z prawnikami.

Na koncie Nawalnego wszystkie te działania opisano jako formę nękania i „plan kar”, rozpisany specjalnie pod niego.