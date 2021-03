Pies kleptoman? Pięciokrotnie próbował ukraść jedną maskotkę

Historia Sisu zainteresowała wielu użytkowników mediów społecznościowych. Pies pięciokrotnie próbował ukraść maskotkę ze sklepu sieci Dollar General. Zawsze sięgał po tę samą, a mianowicie: fioletowego, dość dużego jednorożca. Z powodu nieustępliwego zachowania czworonoga został wezwany funkcjonariusz, który miał go złapać i przewieźć do schroniska. Przybyłą na miejsce kobietę tak poruszyła jednak historia psa, że postanowiła spełnić jego marzenie. Kupiła i podarowała mu jego wymarzoną zabawkę. – To jest właśnie to, czego pragnął – miała tłumaczyć.

W mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia zwierzaka. Na kilku fotografiach widać, że pies faktycznie wyjątkowo przyzwyczaił się do towarzystwa maskotki. Post cieszy się dużym zainteresowaniem internautów. Do chwili publikacji tekstu zyskał ponad 27 tys. reakcji, a użytkownicy Facebooka zamieścili blisko sześć tysięcy komentarzy.

Jak podaje CNN, historia ma szczęśliwe zakończenie. Ze względu na jej nagłośnienie Sisu nie musiał długo czekać na kogoś, kto zechciałby go adoptować. Taka osoba pojawiła się już zaledwie dzień później. Na razie nie wiemy, jak Sisu radzi sobie w nowym miejscu, ale najważniejsze, że jednorożec jest blisko.

