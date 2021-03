USA. Porwał, zgwałcił i postrzelił w głowę 12-latka. Sprawca poszukiwany

Tragedia rozegrała się ok. godz. 2 w nocy czasu miejscowego z piątku na sobotę w dzielnicy Brownsville w Miami na Florydzie (USA). Nie są znane okoliczności samego porwania. Jak podaje WSVN 7News, chłopiec prawdopodobnie sam wymknął się z domu, by udać się do kolegi.

Po drodze napotkał jednak swojego oprawcę. Mężczyzna, który przemieszczał się ciemnym samochodem uprowadził chłopca, po pewnym czasie zatrzymał się, wykorzystał go seksualnie i postrzelił w głowę. Następnie wypchnął swoją ofiarę z samochodu na pobocze.

Policja poszukuje sprawcy

Ciężko ranny chłopiec zdołał przejść krótki odcinek drogi, wołając o pomoc. Krzyki dziecka usłyszało kilku okolicznych mieszkańców, którzy natychmiast wezwali pomoc. Dziecko w krytycznym stanie trafiło do szpitala. Jak precyzuje WSVN 7News, stan chłopca jednak na tyle się poprawił, że policji udało się dowiedzieć, co zaszło.

Policja poszukuje sprawcy napaści, prosząc mieszkańców Miami o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Wiadomo jedynie, że mężczyzna ma długie, kręcone włosy. Prawdopodobnie jest także Latynosem.

