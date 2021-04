Był narkomanem i mieszkał na ulicy. Teraz ma dom wydrukowany w 3D

Na obrzeżach Austin w Teksasie powstało osiedle Community First!, na którym wybudowano domy dla bezdomnych – podaje „The New York Post” . Do tej pory postawiono tam ponad 500 budynków, w tym te zaprojektowane przez firmę Icon, która korzysta z technologii druku 3D.

Dom z drukarki 3D. W środku kilka pomieszczeń

Pierwszą osobą, która wprowadziła się do domu wydrukowanego w 3D, jest Tim Shea. 70-latek był w przeszłości uzależniony od heroiny, a po utracie dachu nad głową mieszkał na ulicy. Później przeprowadził się do kampera, skąd trafił do swojego nowego domu. Do dyspozycji dostał sypialnię, łazienkę, salon oraz w pełni wyposażoną kuchnię i dużą werandę.

Jak wyjaśnił Shea w rozmowie z dziennikarzami, najważniejsze dla niego jest poczucie bezpieczeństwa. – Uwielbiam tam przesiadywać i patrzeć na wnętrza domu. To bardzo wygodne, ciepłe i przytulne miejsce. Jestem dumny, że w nim mieszkam – wyjaśnił. – Mam nadzieję, że zostanę tu do ostatnich dni mojego życia – podkreślił.

Za budową osiedla Community First! stoi organizacja o tej samej nazwie, która najpierw zebrała 18 mln dolarów na pomoc dla bezdomnych. Początkowo wybudowano 180 domów, a bezdomnym zapewniono nie tylko dach nad głową, ale również możliwość pracy na miejscu. Dzięki temu osoby objęte pomocą mogły później uiszczać czynsz w wysokości około 300 dolarów miesięcznie.

