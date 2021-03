Incydent w Białym Domu. Ponownie głośno o psie Bidena

Po inauguracji prezydentury Joe Biden razem ze swoją żoną zamieszkał w Białym Domu wraz z dwoma owczarkami niemieckimi, które wabią się Major i Champ. Na początku marca CNN informowało, że jeden z czworonogów – Major – ugryzł ochroniarza dbającego o bezpieczeństwo prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Nie podano szczegółów na temat stanu zdrowia mężczyzny, ale incydent miał być na tyle poważny, że Major i Champ zostały przewiezione z Białego Domu do domu Bidenów w Wilmington w stanie Delaware. Joe Biden prostował później te informacje i przekonywał, że Major nie zmienił miejsca pobytu ze względu na incydent, a jego przeprowadzka była zaplanowana w związku z aktywnościami pary prezydenckiej. W ubiegłym tygodniu zwierzęta wróciły do Białego Domu.

Kolejny incydent z psem Bidenów

We wtorek 30 marca CNN podało, że Major miał uczestniczyć w „innym incydencie”. Z ustaleń wspomnianego źródła wynika, że pies ugryzł pracownika National Park Service. Osoba ta została skierowana do jednostki medycznej w Białym Domu. Jej stan był na tyle dobry, że po chwili przerwy wróciła do wykonywania obowiązków służbowych.

Czytaj też:

Donald Trump złapał za mikrofon na weselu w swoim ośrodku. „Już za mną tęsknicie?”