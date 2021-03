Nastolatka została zgwałcona. Zmuszono ją do „marszu wstydu” z oprawcą

Gwałty są częstym problemem w Indiach, gdzie miejsce mają również prymitywne zwyczaje. Należy do nich zmuszanie ofiary napaści seksualnej i jej oprawcy do „marszu wstydu”, co miało ostatnio miejsce w jednej z prowincji.

Do zdarzenia doszło w wiosce na terenie prowincji Madhya Pradesh, gdzie ofiarą gwałtu padła 16-latka. Rodzina nastolatki stwierdziła, że dziewczyna zhańbiła się i postanowiła ukarać ją w nietypowy sposób. Zarazem sprawiedliwość wymierzono również 21-letniemu napastnikowi. Indie. Zgwałcona 16-latka upokorzona Wspomnianą dwójkę związano linami i zmuszono do przejścia przez wioskę. Na nagraniu udostępnionym przez stację NDTV słychać, jak zgromadzeni wokół ludzie skandują „Niech żyje Matka Indie”. Ofiara gwałtu i jej oprawca wcześniej zostali pobici, a świadkami zdarzenia byli bliscy 16-latki, którzy w żaden sposób nie reagowali na jej upokorzenie. Wręcz przeciwnie, zmusili ją do udziału w „marszu wstydu”. Na miejsce przyjechała policja, która zatrzymała sześć osób, w tym 21-latka. Mężczyzna usłyszał już zarzut gwałtu. Członkowie rodziny 16-latki oraz mieszkańcy wioski mają z kolei odpowiedzieć za pobicie nastolatki oraz zmuszenie do marszu w towarzystwie oprawcy. twitter Tymczasem portal news.com.au przypomina, że gwałty są nagminnym problemem w Indiach. Do tego typu napaści dochodzi tam co 15 minut. Czytaj też:

