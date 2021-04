Uroczy shar pei Harvey to chyba najbardziej pomarszczony pies na świecie!

Miłośnicy zwierząt są zachwyceni psem o imieniu Harvey, który podbija Instagram. Internauci żartują, że z powodu wyjątkowo pofałdowanej skóry przypomina on koc lub maskotkę. – Szaleję na punkcie jego mięciutkiej sierści. Uwielbiam się przytulać do Harvey'a i rozczula mnie widok jego fałdek – przyznała właścicielka czworonoga Teresa Moll Arguimbau.

Harvey wraz ze swoją matką i opiekunami mieszka na hiszpańskiej Minorce. Jego rodzeństwo znalazło inne, kochające domy. Tuż po narodzinach szczeniak miał spore problemy zdrowotne. U czworonogów tej rasy często diagnozuje się kłopoty ze wzrokiem, jednak fałdki skóry u Harvey'a były tak duże, że konieczna była pomoc weterynarza oraz antybiotyk. – Lekarz musiał podwiązywać zmarszczki, żeby napiąć skórę, co kilka dni. Pies prawie nic nie widział, wpadał na meble i ściany. Zauważyłam, że bał się wstać ze swojego posłania, to ograniczało też jego zabawę z rodzeństwem – tłumaczyła opiekunka psa. Obecnie zwierzak jest już w pełni zdrowy.

– Stał się lokalną gwiazdą. Gdy wychodzimy na spacery co chwilę ktoś nas zaczepia, aby pogłaskać Harvey'a lub zrobić sobie z nim zdjęcie. Uwielbia biegać po plaży i kocha być w centrum uwagi. Jest też wyjątkowo zazdrosny – przyznaje 22-latka.

Shar pei – wyjątkowa rasa z Chin

Shar pei to rasa psów zaliczana do grupy molosów w typie mastifa. Psy te pochodzą z południowych Chin, gdzie zostały wyhodowane w XVI wieku. Wykorzystywano je jako psy pasterskie oraz do pilnowania świątyń. Swoją popularność zawdzięczają amerykańskim hodowcom, którzy zainteresowali się tą rasą przy okazji organizowania wystaw. Nazwa pochodzi od chińskiego słowa „sha pi”, które w dosłownym tłumaczeniu znaczy piaszczysta skóra.

Psy tej rasy są uważane za bardzo towarzyskie i nieagresywne, a także mało hałaśliwe. Jednocześnie shar pei są mało podatne na szkolenie i lubią chodzić własnymi drogami. Dorosłe osobniki osiągają w kłębie 44-51 cm i ważą zazwyczaj od 18 do 26 kg. Rasa ta wymaga cierpliwej i uważnej pielęgnacji, szczególnie szczeniąt, które mają charakterystyczną pofałdowaną skórę na całym ciele. U dorosłych shar pei skóra jest już luźna, a marszczenie pozostaje jedynie w okolicy głowy i ogona.

Specjalne fałdki pełnią ważną funkcję w psim organizmie. Mają za zadanie ochronić psa w przypadki walki z innymi osobami. Nadmiar skóry chroni naczynia krwionośne i pozwala zwierzęciu na odwrócenie uwagi rywala, gdy ten złapie go zębami za kark. Ponadto, to właśnie za ten fragment ciała suczki podnoszą szczeniaki przenosząc je w inne miejsce. Fałdki ułatwiają też weterynarzom wykonywanie zastrzyków.

Czytaj też:

Incydent w Białym Domu. Ponownie głośno o psie Bidena