Zmartwychwstanie pariasów. Jak Chiny i Rosja budują blok państw zbójeckich

Kiedyś każdy chciał należeć do kulturalnego towarzystwa. Europa, USA, wyznaczały standardy, do których aspirował nawet Władimir Putin i jego satelici, lokujący swoje pieniądze na Wall Street a dzieci w prywatnych brytyjskich szkołach. Tak samo myśleli też Chińczycy, zajęci obsesyjnym kopiowaniem Zachodu. To się jednak bezpowrotnie skończyło. I nie wróci, choćby nie wiadomo jak bardzo zwolennicy Joe Bidena modlili się o przywrócenie starych, dobrych czasów.