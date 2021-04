Australia. Medalista olimpijski zamieszany w gigantyczny przemyt kokainy

twitter

Nathan Baggaley to dla fanów kajakarstwa postać doskonale znana. Na początku XXI wieku był on prawdziwą gwiazdą. Sezon po sezonie zdobywał tytuły mistrza lub wicemistrza świata (łącznie pięć razy – trzy złote i dwa srebrne medale). Jest także dwukrotnym srebrnym medalistą igrzysk olimpijskich. Jego kariera runęła jednak w 2005 roku, kiedy został zdyskwalifikowany za zażywanie środków dopingujących.

Od tamtego czasu Nathan Baggaley notuje na swoim koncie kłopoty, także te z prawem. W 2015 roku miały miejsce najpoważniejsze z nich, kiedy to razem ze swoim bratem Dru został skazany na 2 lata i 3 miesiące za udział w grupie produkującej halucynogeny.

Gigantyczny przemyt z udziałem braci

Jak się jednak okazuje, to nie koniec problemów byłego sportowca. W 2018 roku miała bowiem miejsce próba przemytu, której teraz obaj bracia zostali uznani za winnych. Jak podaje BBC, Dru Baggaley i jeszcze jeden mężczyzna zostali złapani na gorącym uczynku, kiedy przejmowali kokainę o wartości 200 mln dolarów.

Zdaniem śledczych Nathan Baggaley miał zakupić łódź i dodatkowy sprzęt służący do akcji i pomagać w zorganizowaniu całego procederu. Były sportowiec tłumaczy się jednak, że o całej akcji nie wiedział i myślał, że wspomniany sprzęt będzie służył do obserwacji wielorybów. Jak jednak czytamy, jego odciski palców zostały znalezione na taśmie, która posłużyła do ukrywania rejestracji łodzi.

Dru Baggaley utrzymuje z kolei, że nie wiedział, że przemyca kokainę i sądził, że to tytoń. Bronił się również, że mężczyzna, z którym był na łodzi porwał go i zmusił do podróży. Trzeci z mężczyzn zeznał natomiast, że to on został zwerbowany przez braci Baggaley do pomocy w przemycie. 1 kwietnia, bracia zostali oficjalnie uznani za winnych próby przemytu i teraz oczekują na wyrok w tej sprawie.

