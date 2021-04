Droga Krzyżowa na placu Św. Piotra. Osamotniony papież Franciszek

Droga Krzyżowa zazwyczaj odbywała się w Koloseum. W 2020 i 2021 roku ze względu na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa została odprawiona na placu Świętego Piotra. Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył papież Franciszek. Rozważania zostały przygotowane przez grupę skautów, dzieci i młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentów oraz mieszkańców domów pomocy.

„Tylko Ty wiesz, jak trudno jest patrzeć na to, gdy rodzice kłócą się i trzaskają drzwiami, nie rozmawiają ze sobą przez całe dni. Tylko Ty wiesz, jak ciężko, gdy inni z ciebie żartują i zdajesz sobie sprawę z tego, że wykluczają cię z przyjęć urodzinowych” – można było usłyszeć.

W rozważaniach dzieci opowiadały m.in. o tragediach swoich rówieśników, którzy nie mają szans na zdobycie wykształcenia, są wyzyskiwani i zmuszani do walki na froncie, a także cierpią z powodu śmierci bliskich, do której doprowadziło zakażenie koronawirusem. Papież Franciszek zakończył Drogę Krzyżową prośbą do Boga, aby każde dziecko na świecie znalazło się pod Jego opieką i ochroną.

