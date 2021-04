„Nawalny to bezczelny symulant”. Prokremlowskie media publikują wideo z kolonii karnej

Prokremlowskie media opublikowały nagranie z kolonii karnej w Pokrowie. Sprzyjający Władimirowi Putinowi dziennikarze twierdzą, że jest na nim Aleksiej Nawalny. Z informacji, która pojawiła się w mediach społecznościowych wynika, że nagranie zostało zarejestrowane 26 marca. „Materiały te są realnymi świadectwami pobytu Aleksieja Nawalnego w kolonii karnej i znacznie różnią się od tego, co on sam przekazuje w internecie” – napisała stacja NTV. Dziennikarze prokremlowscy określili rosyjskiego opozycjonistę mianem „bezczelnego symulanta, który tylko udaje, że jego stan jest poważny”.

Adwokaci: Nawalny jest powoli zabijany

Zupełnie innego zdania są adwokaci Aleksieja Nawalnego. – Jego stan zdrowia jest moim zdaniem nadzwyczaj niekorzystny. Cierpi na silne bóle pleców i prawej nogi. Drętwieje mu łydka i noga jest niesprawna – informowała Olga Michajłowa. – Traci czucie w prawej nodze, ma ostre bóle. Noga przestaje reagować – dodawał Wadim Kobziew. Pełnomocnicy opozycjonisty uważają, że jest on powoli zabijany. Sam Nawalny skarżył się wcześniej, że jest pozbawiany możliwości snu, ponieważ co godzinę budzi go strażnik więzienny.

Sprawą zainteresowały się również organizacje broniące praw człowieka. Autorzy specjalnego listu w obronie Aleksieja Nawalnego zaznaczają, że nieokazywanie pomocy lekarskiej i faktyczne pozbawianie snu stanowi bez wątpienia torturę i nieludzkie traktowanie. W ich opinii doniesienia płynące z kolonii karnej budzą ogromny niepokój.

