Papież o dystrybucji szczepionek. „Zmartwychwstały Chrystus jest nadzieją dla cierpiących”

Już po raz drugi podczas Wielkanocy papież Franciszekwygłosił orędzie w bazylice Świętego Piotra, co ma związek z reżimem sanitarnym. – Pandemia jest nadal w pełnym rozkwicie; bardzo uciążliwy jest kryzys społeczny i gospodarczy, zwłaszcza dla najuboższych; mimo to – i jest to skandaliczne – nie ustają konflikty zbrojne, i rozbudowywane są arsenały wojskowe – mówił Ojciec Święty.

Zdaniem papieża „zmartwychwstały Chrystus jest nadzieją dla tych, którzy nadal cierpią z powodu pandemii, dla chorych i dla tych, którzy stracili bliskich”. – Niech Pan da im pocieszenie i wspiera trud lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarek. Wszyscy, zwłaszcza najsłabsi, potrzebują pomocy i mają prawo, by mieć dostęp do niezbędnej opieki – oświadczył Franciszek dodając, że jest to jeszcze bardziej widoczne w chwili, gdy wszyscy wezwani są do walki z pandemią, a podstawowym narzędziem w tej walce są szczepionki.

Papież o dystrybucji szczepionek dla najuboższych

– W duchu internacjonalizmu szczepionek wzywam zatem całą wspólnotę międzynarodową do wspólnego zaangażowania, by przezwyciężyć opóźnienia w ich dystrybucji oraz ułatwić dzielenie się nimi, zwłaszcza z krajami najuboższymi – zaapelował papież Franciszek.

Franciszek: Niech Pan pomoże nam przezwyciężyć mentalność wojny

W wielkanocnym orędziu papież Franciszek zapewnił również o swej bliskości z młodymi ludźmi na świecie, którzy z powodu pandemii nie mogą chodzić do szkoły i na uczelnie. – Jezus Zmartwychwstały jest również nadzieją dla wielu ludzi młodych, którzy zostali zmuszeni do spędzenia długich okresów bez możliwości uczęszczania do szkoły lub na uniwersytet i dzielenia czasu z przyjaciółmi – mówił Ojciec Święty. Podkreślił, że wszyscy potrzebujemy przeżywania prawdziwych relacji międzyludzkich, a nie tylko wirtualnych, zwłaszcza w wieku, w którym kształtuje się charakter i osobowość.

Papież wsparł również młodzież z Birmy walczącą o demokrację i zaapelował o położenie kresu wojnie w Syrii. – Niech Pan, który jest naszym pokojem, pomoże nam przezwyciężyć mentalność wojny. Niech sprawi, by jeńcy w konfliktach, zwłaszcza na wschodzie Ukrainy i w Górskim Karabachu, mogli bezpiecznie powrócić do swoich rodzin, niech też zainspiruje światowych przywódców do zahamowania wyścigu zbrojeń – mówił Franciszek w swoim orędziu.

