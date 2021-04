29-latka oskarżana o zablokowanie Kanału Sueskiego. „Mam niepodważalne alibi”

Przypomnijmy, że chodzi o zablokowanie Kanału Sueskiego przez kontenerowiec Ever Given. O akcji wyciągania kontenerowca rozpisywały się media na całym świecie. Pod koniec marca czterystumetrowy kontenerowiec ważący ponad 220 tys. ton uderzył we wschodni brzeg kanału, całkowicie blokując możliwość przeprawy przez jeden z najważniejszych szlaków transportowych świata. Przyczyną zdarzenia w okolicach miasta Suez był wyjątkowo silny podmuch wiatru, który obrócił gigantyczny statek i uniemożliwił mu dalszą trasę. Po obu stronach przeprawy utworzyły się ogromne korki.

Problem był wyjątkowo poważny, ponieważ kanał jest najszybszym połączeniem morskim między Azją a Europą. Odpowiada za około 10 proc. światowego handlu. Jest szczególnie ważny dla transportu ropy naftowej, gazu i paliw między Azją i Europą.

Marwa Elselehdar oskarżona o zablokowanie Kanału Sueskiego

Jak podaje BBC, za całą sytuację obwiniona została pierwsza egipska kapitan Marwa Elselehdar. 29-latkę błyskawicznie zaczęto pomawiać w internecie. Plotki rozeszły się tak szybko, że już po chwili cały internet huczał, że to właśnie ona jest odpowiedzialna za całe zdarzenie.

Marwa Elselehdar ma jednak niepodważalne alibi. W chwili, gdy doszło do całego zdarzenia była służbowo setki kilometrów dalej. Jak mówi w rozmowie z BBC, to nie pierwszy raz, kiedy musi mierzyć się z pomówieniami.

– Ludzie w naszym społeczeństwie nadal nie akceptują, że kobiety pracują na morzu, z dala od swoich rodzin. Ale kiedy robisz to, co kochasz, nie szukasz aprobaty u nikogo – dodała. Jak wskazała, powodem oskarżeń jest prawdopodobnie brak tolerancji dla faktu, że jako kobieta wykonuje taki, a nie inny zawód.

