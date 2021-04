Pogarsza się stan zdrowia Aleksieja Nawalnego. Opozycjonista traci czucie w nogach i rękach

Prawnik Aleksieja Nawalnego poinformował, że stan zdrowia jego klienta pogarsza się. Przyczyną problemów jest przepuklina kręgosłupa. Wadim Kobziew tłumaczył po spotkaniu z rosyjskim opozycjonistą, że ten może się samodzielnie poruszać, ale odczuwa ból w nodze. Adwokat Rosjanina relacjonował, że 44-latek traci czucie w nogach, dłoniach i nadgarstkach. Dodał, że wyraźne postępy choroby są niepokojące.

Rosja. Aleksiej Nawalny głoduje

W zeszłym tygodniu Aleksiej Nawalny rozpoczął strajk głodowy, żądając odpowiedniego leczenia ostrego bólu pleców i nóg. Dziennie traci nawet kilogram wagi. Według AFP, odkąd trafił do kolonii karnej, miał schudnąć 13 kilogramów. Krytyk Kremla został przeniesiony do oddziału dla chorych w więzieniu w mieście Pokrow z objawami choroby układu oddechowego. Narzekał na uporczywy kaszel i gorączkę. Temperatura Nawalnego w poniedziałek wyniosła 39 st. C., ale w kolejnych dniach spadała.

Rosyjski opozycjonista przekonywał, że zarządzający kolonią karną próbują odwieść go od pomysłu głodówki. W tym celu miał być pieczony obok niego kurczak, a w kieszeniach jego ubrań miały być umieszczane słodycze. Stanem zdrowia Nawalnego zaniepokojony jest m.in. Biały Dom. Administracja prezydenta Joe Bidena uznała uwięzienie opozycjonisty za „motywowane politycznie” i oceniła je jako „ rażącą niesprawiedliwość” . USA wezwały do jego natychmiastowego uwolnienia.

Życie rosyjskiego opozycjonisty jest zagrożone?

Wcześniej reagowała również Amnesty International. Organizacja zajmująca się prawami człowieka uważa, że warunki, w których Nawalny odbywa karę 2,5 roku więzienia, są porównywalne z torturami i mogą doprowadzić do powolnej śmierci 44-latka. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekonywał jednak, że rosyjski opozycjonista nie potrzebuje specjalnego leczenia.

