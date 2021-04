Arystokrata i milioner ofiarą morderstwa. Został zaatakowany w swojej wiejskiej posiadłości

O sprawie pisze „The Telegraph”, który powołuje się na informacje policji. Jak czytamy, napastnik użył do ataku noża, którym ranił zarówno osiemdziesięcioletniego milionera, jak i młodszą kobietę, także przebywającą w wiejskiej posiadłości Richarda Suttona.

Ok. 60-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala, Richard Sutton nie przeżył jednak ataku. Policja, na którą powołuje się serwis informuje, że w związku z morderstwem zatrzymano 34-letniego mężczyznę. Jest on podejrzewany o śmiertelny w skutkach atak, nie są jednak znane szczegóły zajścia. Wiadomo jedynie, że 34-letni mężczyzna był znajomym milionera.

Kim był Richard Sutton?

Policja poprosiła o pomoc wszystkie osoby, które widziały lub słyszały coś niepokojącego wieczorem 7 kwietnia, kiedy doszło do tragicznych wydarzeń. Śledczy wciąż obstawiają patrolami posiadłość milionera.

Sir Richard Sutton był właścicielem licznych nieruchomości w Wielkiej Brytanii, w tym hoteli, które przyniosły mu fortunę. Od lat plasował się na liście najbogatszych, w ubiegłym roku zajmował 435. miejsce w rankingu stworzonym przez „Sunday Times”.

