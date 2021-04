Kandydat na posła zaskoczył wyborców. Wyszedł z trumny i zaczął przemawiać

Mieszkańcy Meksyku wybierają 500 posłów do Izby Deputowanych, do której kandydują osoby z poszczególnych okręgów federalnych. Carlos Mayorga o mandat będzie ubiegał się w mieście Ciudad Juarez leżącym w stanie Chihuahua. Chociaż wybory odbędą się dopiero 6 czerwca, to kandydat partii PES już mocno zapracował na swoją rozpoznawalność.

Meksyk. Kandydat na posła wyszedł z trumny

Z relacji serwisu Mexico News Daily wynika, że Mayorga we wtorek 6 kwietnia zorganizował konferencję na międzynarodowym moście łączącym Ciudad Juarez z amerykańskim El Paso. Na spotkanie przyjechał karawanem, a konkretnie w złotej trumnie.

Po zaparkowaniu mężczyźni ubrani w ochronne kombinezony wyjęli trumnę z auta, otworzyli ją i pomogli wyjść politykowi, który rozpoczął swoje przemówienie. – Reprezentując martwe miasto potrzebujemy prawdziwego przebudzenia – mówił. Jak dodawał, jego miasto „ginie z powodu obojętności polityków”.

Carlos Mayorga zwrócił się do polityków

– Z tej trumny oddaję hołd tym, którzy zmarli z powodu zaniedbań rządu. Tym, którzy cierpieli z powodu polityków nie dbających o życie ludzi i pozwalających zorganizowanej przestępczości robić co tylko zechce. Z tej metalowej skrzyni współczuję tym, którzy stracili ukochane osoby – kontynuował.

Jak wyjaśnił Mayorga, zdecydował się przyjechać w trumnie, by „wysłać wiadomość do innych polityków” . Kandydat na deputowanego chce zwrócić uwagę na obojętność wobec takich problemów jak działalność gangów czy chaos spowodowany pandemią koronawirusa.

Nagranie z udziałem kandydata na posła cieszy się dużym zainteresowaniem w mediach społecznościowych. Fragment udostępniony przez dziennikarza Vincente Galveza na Twitterze wyświetlono już 700 tys. razy, a materiał jest rozpowszechniany również na innych profilach. Sprawą zainteresowały się nie tylko lokalne media, ale również serwisy z Peru, Niemiec czy Indii.

