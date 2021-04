Te zwierzęta nie spuszczają wzroku z właścicieli! Zabawny efekt

Obecnie nikogo już nie dziwi fakt, że właściciele zakładają swoim zwierzakom profile w mediach społecznościowych. Psy i koty za sprawą swojego wyjątkowego wyglądu albo bohaterskich wyczynów stają się gwiazdami sieci, a grono ich fanów z dnia na dzień się powiększa. Wybuch popularności powoduje, że nawiązują współprace z wieloma markami i zapewniają spory zastrzyk gotówki do budżetu domowego.

Te zwierzęta nie spuszczają wzroku z właścicieli! Galeria

Jednak dzisiaj – nie o nich. Dzisiaj głównymi bohaterami naszej galerii będą „zwyczajne” zwierzaki, które są gwiazdami, ale w swoich domach. Zobaczcie, jakim niewinnym wzrokiem wpatrują się w swoich właścicieli. Nic więc dziwnego, że zapominają oni od razu o wszystkich przewinieniach swoich podopiecznych – pogryzione buty i podarte firanki przestają mieć znaczenie. Zachęcamy Was do przejrzenia zestawu zdjęć. Jesteśmy pewni, że wywołają uśmiech na Waszych twarzach. Jak myślicie zachowanie czworonogów to szczyt sprytu czy przejaw prawdziwej sympatii?

