Pierwszy reportaż z Mjanmy po zamachu stanu. Dziennikarka CNN pyta władze o strzały do dzieci

Reporterka CNN Clarissa Ward jako pierwsza dziennikarka z zagranicy dostała zezwolenie na wjazd do Mjanmy od 1 lutego, czyli dnia, kiedy w tym kraju doszło do wojskowego zamachu stanu. Ward w swoim reportażu pokazuje życie mieszkańców i konfrontuje się z przedstawicielami junty wojskowej. Pyta o brutalne tłumienie protestów i strzelania z ostrej broni do dzieci.