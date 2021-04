Nie żyje książę Filip. Specjalne oświadczenie premiera Wielkiej Brytanii

twitter

Informacja o śmierci księcia Filipa, męża królowej Elżbiety II pojawiła się ok. godz. 13:00 w piątek 9 kwietnia. Jak poinformował dwór królewski, mąż brytyjskiej królowej „zmarł spokojnie” nad ranem w zamku Windsor. Przypomnijmy, książę Filip trafił do szpitala niespełna dwa miesiące temu. W środę 17 lutego Pałac Buckingham przekazał, że mąż królowej Elżbiety II został przewieziony do placówki Króla Edwarda VII w Londynie. Na pobyt 99-letniego księcia Edynburga w szpitalu nalegali jego prywatni lekarze.

Specjalne oświadczenie premiera

Brytyjskie media w wydaniach specjalnych przypominają zasługi księcia Filipa i odnotowują napływające do rodziny królewskiej kondolencje. Do smutnej informacji odniósł się już także premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w przemówieniu, które wygłosił na Downing Street. – Książę Filip zyskał sympatię wielu pokoleń w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Był jednym z ostatnich żyjących żołnierzy walczących w drugiej wojnie światowej – przypomniał Johnson. Jak dodał, zapamięta on wsparcie, jakim książę Filip obdarzał swoją żonę i całą rodzinę.

Keir Starmer, lider Partii Pracy zauważył z kolei, że małżeństwo królewskiej pary „było symbolem siły, stabilności i nadziei, nawet gdy zmienił się świat wokół nich”. „Było to partnerstwo, które zainspirowało miliony w Wielkiej Brytanii i nie tylko” – dodał.

Scott Morrison, premier Australii również złożył kondolencje po śmierci księcia. Przypomniał przy tym, że książę Filip wielokrotnie odwiedzał Australię. „Uosabiał on pokolenie, którego już nigdy nie zobaczymy” – podsumował. Jak z kolei głosi oświadczenie arcybiskupa Canterbury, „książę Filip przez dziesięciolecia pokazywał swoją niezachwianą lojalność i wsparcie”. „Kiedy go poznałem, uderzyła mnie jego radość życia, dociekliwy umysł i otwartość. Był mistrzem w tworzeniu atmosfery, w której ludzie czuli się wyjątkowo i spokojnie” – dodał.

