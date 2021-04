Co z pogrzebem księcia Filipa? W życie weszła operacja Forth Bridge

W środę 9 kwietnia napłynęły smutne wieści o śmierci księcia Filipa. Mąż królowej Elżbiety miał 99 lat. Postępowanie po śmierci członka brytyjskiej rodziny królewskiej określa protokół dyplomatyczny. Po śmierci księcia Filipa w życie wprowadzono tzw. operację Forth Bridge. Odnosi się ona do nazwy mostu, która łączy szkockie hrabstwo Fife z Edynburgiem. W 1964 roku królowa Elżbieta oraz jej mąż dokonali wspólnego poświęcenia tego miejsca.

Forth Bridge - na czym polega operacja?

Zgodnie z protokołem równo o godzinie 12 czasu lokalnego stacja BBC przekazała informację o śmierci księcia Filipa. W tym samym Pałac Buckingham wydał oświadczenie w mediach społecznościowych. W miejscach publicznych spuszczono flagi narodowe do połowy masztu na znak wspólnego przeżywania żałoby po śmierci księcia Edynburga. W czasie żałoby wszyscy prezenterzy, szczególnie jeśli odczytywać będą wiadomości dotyczące zmarłego księcia, na znak szacunku będą musieli nosić czarne ubrania. Deputowani powinni założyć czarne opaski.

Operacja Forth Bridge nie precyzuje dokładnie zasad dotyczących żałoby królowej. Elżbieta II do swoich obowiązków może wrócić dopiero po 30 dniach, ale ostateczna decyzja należy do niej samej. Zgodnie z planem operacji królowa powinna w ciągu najbliższych kilku dni wygłosić specjalne orędzie do narodu.

Książę Filip nie żyje - co z pogrzebem?

Niejasne są szczegóły dotyczące samego pogrzebu księcia Edynburga. The Independent przypomina, że książę Filip nie życzył sobie państwowego pogrzebu. Miał również prosić o pochowanie w Pałacu św. Jakuba, co jest dość nietypowym życzeniem, ponieważ msze pogrzebowe monarchów oraz ich małżonków są odprawiane w Opactwie Westminsterskim. Książę Filip miał również wyrazić życzenie, aby został pochowany w Frogmore Gardens.

Data i forma pogrzebu księcia Filipa nie zostały na razie podane do publicznej wiadomości. Zmarłemu zgodnie z protokołem przysługuje pogrzeb państwowy. BBC przypomina, że zorganizowanie wielkich uroczystości państwowych może być utrudnione w związku z pandemią koronawirusa. W Wielkiej Brytanii obowiązuje ograniczenie dotyczące pogrzebów - może w nich brać udział nie więcej niż 30 osób.

Tymczasem pogrzeb państwowy wiązałby się z procesją wojskową ulicami Londynu i ceremonią w Opactwie Westminsterskim, po której trumna z ciałem zostałaby wystawiona, aby poddani mogli oddać cześć mężowi Elżbiety II. Z informacji BBC wynika, że najprawdopodobniej w uroczystościach wezmą udział jedynie członkowie najbliższej rodziny. Uruchomiona zostanie także specjalna strona internetowa, na której każdy będzie mógł napisać kondolencje dla rodziny królewskiej.

