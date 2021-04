„Był mocno związany z Polską”. Ambasada RP w Londynie wspomina księcia Filipa

„Z głębokim smutkiem Jej Królewska Mość poinformowała o śmierci swojego ukochanego męża, Jego Królewskiej Wysokości, księcia Filipa, księcia Edynburga” – przekazała rodzina królewska w piątek 9 kwietnia po godz. 13:00 czasu polskiego. Jak dodano w krótkim komunikacie, mąż brytyjskiej królowej „zmarł spokojnie” w godzinach porannych w zamku Windsor. Książę Filip miał 99 lat.

Specjalne przemówienie na Downing Street wygłosił premier Wielkiej Brytanii. – Książę Filip zyskał sympatię wielu pokoleń w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Był jednym z ostatnich żyjących żołnierzy walczących w drugiej wojnie światowej – przypomniał Boris Johnson.

Książę Filip nie żyje. Ambasada RP w Londynie wspomina męża królowej Elżbiety

Kondolencje do rodziny królewskiej płyną z różnych stron świata. Księcia Filipa w mediach społecznościowych wspomniała także ambasada RP w Londynie. „Wyrażamy najgłębsze wyrazy współczucia” – czytamy we wpisie opublikowanym na Twitterze. Ambasada przypomniała, że książę Filip był „mocno związany z Polską”. W tym kontekście nawiązano do wizyty męża królowej Elżbiety II w Sopocie, do której doszło w 1975 roku.

