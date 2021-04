Szczepionki przeciw COVID-19 będą mieszane? WHO zabiera głos

– Jak dotąd nie ma danych, na podstawie których można zalecić łączenie różnych szczepionek – przekazał ekspert Światowej Organizacji Zdrowia Rogerio Gaspar. Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. regulacji leków i szczepionek odniósł się w ten sposób podczas konferencji prasowej do decyzji francuskiego urzędu sanitarnego HAS, który zalecił, by osoby poniżej 55 roku życia, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneki, w ramach drugiej dawki dostały zastrzyk preparatu Pfizera lub Moderny. Ma to związek z rzadkimi przypadkami niebezpiecznych zakrzepów w tej grupie.

Ekspert WHO o mieszaniu szczepionek

Jak podkreślił Gaspar, mieszanie różnych szczepionek, choć stosowane w niektórych innych chorobach, nie było jeszcze przedmiotem kompleksowych badań w przypadku szczepionek przeciwko COVID-19. Takie badanie jest prowadzone w Wielkiej Brytanii, ale wyniki spodziewane są najwcześniej latem.

Gaspar zapowiedział również, że eksperci WHO są blisko wydania opinii nt. włączenia chińskich preparatów firm Sinopharm i Sinovac na listę autoryzowanych przez organizację środków. Decyzja w sprawie co najmniej jednej z nich zostanie podjęta 26 kwietnia.

Wpisanie na listę WHO jest konieczne do dystrybucji szczepionki w ramach programu COVAX, mającego zapewnić dostęp do szczepionek dla uboższych krajów. Dotychczas na liście znalazły się preparaty Pfizera, Moderny, AstraZeneki i firmy Johnson&Johnson. (PAP)

