Erupcja wulkanu La Soufrière. Tysiące ludzi ewakuowanych

Wszystko zaczęło się w piątek 9 kwietnia nad ranem. Przed godz. 9 czasu lokalnego na wyspie Saint Vincent doszło do erupcji wulkanu La Soufrière. Chwilę później władze wyspiarskiego państwa Saint Vincent i Grenadyny zarządziły ewakuację ponad 16 tysięcy mieszkańców.

Część ewakuowanych zostanie przeniesiona do bezpiecznych miejsc w głębi wyspy Saint Vincent. Pozostali znajdą schronienie na wycieczkowcach, które przewiozą ich na wyspy należące do innych państw karaibskich. Jak zaznaczył premier kraju wstęp na statki będą miały tylko osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. Według prognoz ekspertów do wycieku lawy może dojść w ciągu najbliższych dni.

Erupcja wulkanu na Karaibach

W sieci można znaleźć już nagrania z karaibskiej wyspy, na których zarejestrowane ogromne chmury pyłu, który wyrzucił wulkan.

O tym, że może dojść do erupcji La Soufrière, sejsmolodzy alarmowali już od jakiegoś czasu. Wulkan wybuchał w XX w. wiele razy, natomiast ostatni raz w 1979 roku. Wówczas nie było ofiar. Najbardziej tragiczne wydarzenia rozegrały się na wyspie w 1902 roku, gdy erupcja spowodowała śmierć blisko 1700 osób.

