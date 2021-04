Nie bez przyczyny zyskał miano „puszystego niedźwiedzia”. Zobaczcie jego grzywę!

Boris to mastiff tybetański. Właściciele prowadzą w imieniu czworonoga profil w mediach społecznościowych, gdzie publikują zdjęcia, na których oprócz zwykłych czynności, które wykonuje pies, uchwycono także takie momenty, w których zwierzę robi dość śmieszne miny, jednocześnie nie zdając sobie z tego sprawy. Internautów, którzy obserwują jego profil zdumiewają także rozmiary czworonoga. Trzeba przyznać, że jest gigantyczny, a właściciele Borisa określają go mianem „puszystego niedźwiedzia”. Chyba nie trzeba pytać, czy mają ku temu powody.

Mastify tybetańskie – rasa

Mastify tybetańskie to jedne z największych ras psów na świecie. Są zaliczane do grupy molosów w typie górskim. Od stuleci strzegły stad w Himalajach i są uważane za przodków wszystkich molosowatych. Zwierzęta te są niezależne, a jednocześnie niezwykle szybko przywiązują się do swoich opiekunów. Mastify dobrze czują się w towarzystwie ludzi. Rasa ta wymaga jednak porządnego szkolenia – ze względu na spore rozmiary i złożony charakter źle socjalizowane psy mogą stać się agresywne.

