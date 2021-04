Brazylia buduje nowy pomnik Chrystusa. Nie dorówna posągowi w Świebodzinie

Na południu Brazylii stanie trzeci najwyższy pomnik Chrystusa na świecie. Monument jest obudowany w mieście Encantado. Statua wraz z piedestałem będzie mierzyła 43 metry. Z kolei rozpiętość ramion wyniesie 36 m. Turyści będą mogli wjechać windą na punkt widokowy na wysokości klatki piersiowej Jezusa, który umieszczono na wysokości 40 m.

Brazylia. Pomnik Jezusa Obrońcy stanie w Encantado

Budowę pomnika rozpoczęto w 2019 r. z inicjatywy lokalnego polityka Adroaldo Conzattiego. W zeszłym tygodniu do konstrukcji dodano głowę i wyciągnięte ramiona. Wartość projektu szacuje się na 350 tys. dolarów (ok. 1,3 mln zł). Pomnik jest finansowany z darowizn od osób prywatnych i firm. Ma być gotowy do końca 2021 r.

Statua w Encantado będzie niższa od posągu Jezusa Buntu Burake w Indonezji, która wraz z cokołem ma wysokość 52,55 m. Z kolei figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie wraz z kopcem ma 52,5 m wysokości. Dla porównania monument Chrystusa Odkupicielem w Rio de Janeiro ma wysokość 38 metrów.

