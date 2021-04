Harry przyleciał na pogrzeb księcia Filipa. Meghan została w USA

Książę Filip zmarł 9 kwietnia, a jego pogrzeb odbędzie się w sobotę 17 kwietnia. Udział w uroczystości weźmie książę Harry, który w niedzielę przyleciał już do Anglii z Los Angeles. The Sun podaje, że wnuk królowej Elżbiety II pojechał bezpośrednio do pałacu Kensington, gdzie odbędzie kwarantannę obowiązującą osoby przybywające na teren Wielkiej Brytanii.

Teoretycznie Harry powinien spędzić w izolacji 10 dni. Przepisy zezwalają jednak na tymczasowe zwolnienie z kwarantanny w pilnych potrzebach, takich jak udział w pogrzebie bliskiej osoby – przypomina Sky News. Na ceremonii nie pojawi się za to Meghan Markle, która została w Stanach Zjednoczonych. Żona księcia Sussex nie towarzyszy mężowi ze względu na swoją ciążę i zalecenia lekarza.

Pogrzeb księcia Filipa – jak będzie wyglądał?

Pogrzeb męża brytyjskiej królowej odbędzie się na zamku Windsor, a udział w ceremonii weźmie maksymalnie 30 osób. Oprócz Elżbiety II księcia Filipa pożegnają dzieci razem z małżonkami oraz ich wnuczęta. Uroczystość poprzedzi procesja, w której za trumną z ciałem księcia Filipa podążą jego najbliżsi, z wyjątkiem żony, która wcześniej pojedzie do kaplicy św. Jerzego.

Do kaplicy wejdą wyłącznie członkowie rodziny królewskiej oraz prywatny sekretarz księcia, a pozostali członkowie procesji, w tym grenadierzy prowadzący pochód, zostaną na zewnątrz. Trumnę powitają dziekan Windsoru i arcybiskup Canterbery, który o godz. 15 czasu brytyjskiego rozpocznie ceremonię pogrzebową Na tę samą godzinę w całym kraju zaplanowano minutę ciszy.

Książę Filip nie żyje

Informacja o śmierci księcia Filipa pojawiła się w piątek 9 kwietnia, a około godz. 13 zaczęły udostępniać ją czołowe brytyjskie media. Doniesienia o śmierci monarchy potwierdziła też rodzina królewska w krótkim komunikacie opublikowanym na Twitterze. „Z głębokim smutkiem Jej Królewska Mość poinformowała o śmierci swojego ukochanego męża, Jego Królewskiej Wysokości, księcia Filipa, księcia Edynburga” – przekazano. Jak dodano, mąż brytyjskiej królowej „zmarł spokojnie” w zamku Windsor.

