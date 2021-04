Siłownie, bary i sklepy znowu otwarte. Tak Brytyjczycy korzystają z luzowania obostrzeń

Przez kilka ostatnich miesięcy w Wielkiej Brytanii zamknięte były bary, restauracje, siłownie czy salony kosmetyczne. Zalecana była praca zdalna, a na terenie kraju działały jedynie sklepy oferujące niezbędne produkty. Pozostałe działały tylko w trybie dostawczym.

Sprawnie przeprowadzona akcja szczepień i malejąca liczba zgonów sprawiła jednak, że rząd podjął decyzję o łagodzeniu restrykcji. 32 miliony obywateli otrzymały już bowiem pierwszą dawkę szczepionki, a w niedzielę 11 kwietnia odnotowano siedem ofiar śmiertelnych wśród zakażonych COVID-19, co było najniższym dziennym wynikiem od 14 września ubiegłego roku.

Wielka Brytania łagodzi obostrzenia. Co się zmienia?

Od poniedziałku 12 kwietnia w Anglii i Walii otwarte są wszystkie sklepy oraz salony kosmetyczne. Na terenie Anglii wznowiono również działalność siłowni, zakładów fryzjerskich oraz ogrodów zoologicznych. Restauracje mogą działać w trybie stacjonarnym, przyjmując gości w zewnętrznych ogródkach.

Niektóre puby zostały otwarte już po północy, a przed sklepami w całym kraju ustawiały się długie kolejki. Brytyjczycy znani z zamiłowania do spotkań towarzyskich w barach tłumnie ruszyli do tego typu lokali, czego najlepszym potwierdzeniem są zdjęcia publikowane przez agencję SWNS.

Kolejka do sklepu w Londynie



Tłum przed wejściem do Primarka w Swansea



Klienci przed barem w Coventry



Kolejka do męskiego fryzjera



Klient pubu w Londynie, który otworzono już po północy



Sklepy i bary otwarte w Birmingham i Stratford



Jeden z pubów w Londynie



Kolejka do sklepu w Cardiff



Klienci czekający na wejście do sklepu w Sheffield



Restauracje również są otwarte i oblegane mimo zimowej auryCzytaj też:

Zmiana kolejności szczepień. Dworczyk: Około 1800 osób zaszczepimy priorytetowo