Zjadła precla, jest przykuta do łóżka. Rodzina aktorki wywalczyła 29,5 mln dolarów odszkodowania

27-letnia Chantel Giacalone doświadczyła wstrząsu anafilaktycznego po tym, jak ugryzła kawałek precla z masłem orzechowym. Udzielający jej pomocy ratownicy z MedicWest Ambulance słusznie postanowili ratować ją zastrzykiem z adrenaliny. Zamiast jednak podać epinefrynę dożylnie, zrobili to domięśniowo. Na skutek niewłaściwego leczenia do mózgu aktorki przez kilka minut nie docierał tlen. Poskutkowało to uszkodzeniem tego kluczowego organu. Kobieta do dziś potrzebuje 24-godzinnej opieki medycznej.

„Rażące zaniedbanie” medyków

Prawnik rodziny poszkodowanej, Christian Morris, zarzucił medykom rażące zaniedbanie. Podkreślał, że w obrębie Southern Nevada Health District od ratowników medycznych wymagane jest posiadanie epinefryny, którą można podać dożylnie. Tymczasem w dniu tego tragicznego zdarzenia żaden z nich nie miał przy sobie odpowiedniego preparatu. Dlatego też podali lek domięśniowo. Morris podkreślał, że koszt prawidłowego zastrzyku, który uratowałby jego klientkę, to zaledwie niecałe 2,5 dolara.

Pozew na 60 mln dolarów

Pozew wniesiono na 60 milionów dolarów za poniesione koszty medyczne i emocjonalne cierpienie członków rodziny. Sąd przyznał prawie połowę tej kwoty. – Przynajmniej mogą córką ktoś się zaopiekuje. Cieszy mnie to – mówił Jack Giacalone, ojciec dotkniętej porażeniem czterokończynowym Chantel Giacalone. – Nie cieszy mnie cała ta boleść, przez którą musieliśmy przejść przez ostatnich osiem lat. Mam po prostu nadzieję, że MedicWest zmieni swoje podejście – zakończył gorzko.

Czytaj też:

Prawniczka odpowiada Markowi Belce. „Frankowiczu – płać i płacz… bo cię stać?!”