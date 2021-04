Tak będzie wyglądał pogrzeb księcia Filipa. Nie ma „planu b”

Pogrzeb księcia Filipa odbędzie się 17 kwietnia w kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor. Zgodnie z życzeniem zmarłego, uroczystość nie będzie miała charakteru państwowego, tylko prywatny. Weźmie w niej udział zaledwie 30 najbliższych zmarłemu osób. Ceremonia będzie jednak transmitowana w telewizji.

Pogrzeb księcia Filipa. Nie ma „planu B”

Jak podaje „The Telegraph” plany dotyczące przebiegu ceremonii mają zostać zrealizowane niezależnie od tego, jaka będzie pogoda. Oznacza to, że nie ma „planu B” na wypadek choćby ulewnego deszczu czy opadów śniegu. Inaczej było w przypadku królewskich ceremonii ślubnych, których scenariusze zakładały różne warianty pogodowe.

Postanowiono jednak, że w przypadku pogrzebu księcia Filipa jego ostatnia wola co do kształtu ceremonii zostanie wypełniona bez względu na warunki pogodowe. Brytyjski dziennik podkreśla, że to hołd dla postawy męża królowej Elżbiety II, który znany był z tego, że wypełniał swoje obowiązki niezależnie od aury.

Dał temu dowód nawet podczas pożegnalnego wystąpienia w roli królewskiego małżonka. W sierpniu 2017 roku pojawił się na dziedzińcu Pałacu Buckingham, by odebrać meldunek od Królewskiej Piechoty Morskiej w lekkim płaszczu i meloniku. W czerwcu 2012 roku książę trafił do szpitala po tym, jak stał w ulewie przez 80 minut u boku królowej.

Jak będzie przebiegał pogrzeb? Szczegóły ceremonii

Jak będzie wyglądał pogrzeb księcia Filipa? Karawan z trumną z ciałem męża królowej ma ruszyć o godz. 14:40 (15:40 w Polsce) z zamku na Windsorze. Wybór auta nie jest przypadkowy - trumna ma zostać umieszczona w elektrycznym Land Roverze, w którego projektowaniu swój udział miał kilka lat temu sam książę. Zrealizowany przez Korpus Królewskich Inżynierów Elektryków i Mechaników projekt będzie miał tego dnia swoją premierę.

Na osiem minut przed mszą pogrzebową rozpocznie się procesja z udziałem najbliższych księcia i nielicznych zaproszonych gości. Żałobnicy przejdą do kaplicy św. Jerzego, gdzie o godz. 15 (godz. 16 w Polsce) rozpocznie się msza pogrzebowa. W korowodzie znajdą się, oprócz królowej, dzieci i wnuki księcia Edynburga. Ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii przyleciał już książę Harry, któremu podczas uroczystości nie będzie towarzyszyła ciężarna małżonka, Meghan.

