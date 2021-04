Białoruś oskarża Polskę o naruszenie przestrzeni powietrznej. Jest reakcja

Białoruski resort obrony wystosował komunikat, w którym oskarżono Polskę o naruszenie przestrzeni powietrznej Białorusi. Z informacji ministerstwa wynika, że do incydentu miało dojść w poniedziałek 12 kwietnia około godziny 20:45 czasu lokalnego. Następnie niezidentyfikowany statek powietrzny miał zawrócić w kierunku Polski. Na razie nie wiadomo, w którym dokładnie miejscu miało dojść do rzekomego naruszenia białoruskiej przestrzeni granicznej.

W związku z incydentem do resortu obrony wezwany został we wtorek 13 kwietnia attaché obrony w Ambasadzie RP w Mińsku.

„Został poinformowany o konieczności wyjaśnienia incydentu i poinformowania strony białoruskiej o rezultatach” – napisano w komunikacie.

Co na to strona polska?

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na razie nie skomentowało doniesień strony białoruskiej. Do zarzutów odniosło się natomiast Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które zapewniło na Twitterze, że wojskowe statki powietrzne w poniedziałek 12 kwietnia w godzinach wieczornych, nie wykonywały lotów w pobliżu granicy państwowej między Polską, a Białorusią.

twitter

Łukaszenko o „próbach heroizacji bandytów i przestępców wojennych”

Relacje polsko-białoruskie są ostatnio bardzo napięte. We wtorek 23 marca szefowa nieuznawanego przez białoruskie władze Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys została zatrzymana, a następnego dnia skazana na razie na 15 dni aresztu. Dwa dni później zatrzymany został również dziennikarz Andrzej Poczobut, inny działacz ZPB. Milicja weszła także do siedziby Związku Polaków w Grodnie i do polskiej szkoły społecznej prowadzonej przez Związek Polaków. W specjalnym oświadczeniu Komisja Europejska wezwała władze Białorusi do ich natychmiastowego uwolnienia Według KE mniejszość polska jest najnowszym celem polityki władz białoruskich.

– Ostatnią kroplą, która przepełniła czarę goryczy, były próby heroizacji bandytów i przestępców wojennych, przeprowadzenie w tym celu imprezy dla białoruskiej młodzieży w Brześciu. A w Grodnie udział destruktywnej grupy osób narodowości polskiej pod kierownictwem niektórych działaczy tak zwanej polskiej emigracji w nielegalnych akcjach – stwierdził Aleksander Łukaszenko komentując relacje z Polską. Prezydent dodał, że do „heroizacji zbrodniarzy doszło na wydarzeniu poświęconym obchodom Dnia Żołnierzy Wyklętych organizowanym przez organizację polską z Brześcia”.

