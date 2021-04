Białoruski resort obrony oskarża Polskę o naruszenie przestrzeni powietrznej

Białoruski resort obrony wystosował komunikat, w którym oskarżono Polskę o naruszenie przestrzeni powietrznej Białorusi. Z informacji ministerstwa wynika, że do incydentu miało dojść w poniedziałek 12 kwietnia około godziny 20:45 czasu lokalnego. Następnie niezidentyfikowany statek powietrzny miał zawrócić w kierunku Polski. Na razie nie wiadomo, w którym dokładnie miejscu miało dojść do rzekomego naruszenia białoruskiej przestrzeni granicznej.

W związku z incydentem do resortu obrony wezwany został we wtorek 13 kwietnia attaché obrony w Ambasadzie RP w Mińsku.

„Został poinformowany o konieczności wyjaśnienia incydentu i poinformowania strony białoruskiej o rezultatach” – napisano w komunikacie.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ani Ministerstwo Obrony Narodowej na razie nie skomentowały doniesień strony białoruskiej.

Łukaszenko o „próbach heroizacji bandytów i przestępców wojennych”

Relacje polsko-białoruskie są ostatnio bardzo napięte. We wtorek 23 marca szefowa nieuznawanego przez białoruskie władze Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys została zatrzymana, a następnego dnia skazana na razie na 15 dni aresztu. Dwa dni później zatrzymany został również dziennikarz Andrzej Poczobut, inny działacz ZPB. Milicja weszła także do siedziby Związku Polaków w Grodnie i do polskiej szkoły społecznej prowadzonej przez Związek Polaków. W specjalnym oświadczeniu Komisja Europejska wezwała władze Białorusi do ich natychmiastowego uwolnienia Według KE mniejszość polska jest najnowszym celem polityki władz białoruskich.

– Ostatnią kroplą, która przepełniła czarę goryczy, były próby heroizacji bandytów i przestępców wojennych, przeprowadzenie w tym celu imprezy dla białoruskiej młodzieży w Brześciu. A w Grodnie udział destruktywnej grupy osób narodowości polskiej pod kierownictwem niektórych działaczy tak zwanej polskiej emigracji w nielegalnych akcjach – stwierdził Aleksander Łukaszenko komentując relacje z Polską. Prezydent dodał, że do „heroizacji zbrodniarzy doszło na wydarzeniu poświęconym obchodom Dnia Żołnierzy Wyklętych organizowanym przez organizację polską z Brześcia”.

