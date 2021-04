Czarnoskóry uczeń zmuszony do siedzenia wśród skórek od bananów. Nagranie wywołało oburzenie

Sprawa dotyczy liceum w Moline leżącym około 250 km na zachód od Chicago. Do mediów społecznościowych trafiło krótkie nagranie wykonane w szatni po treningu lub zawodach szkolnej drużyny futbolu amerykańskiego. Widać na nim, jak czarnoskóremu zawodnikowi nakazano usiąść na stołku w szatni, gdzie wisiały skórki od bananów.

Uczeń liceum był wyraźnie niezadowolony i nie chciał spełnić polecenia, ale wówczas jeden z kolegów zagroził, że uszkodzi mu kolana, jeżeli ten nie usiądzie pod skórkami. Pozostali członkowie drużyny zaczęli wiwatować w momencie, gdy czarnoskóry zawodnik usiadł na taborecie.

Czarnoskóry uczeń upokorzony. Kurator prowadzi dochodzenie

Filmik dotarł już do lokalnej policji. Jej szef Darren Gault cytowany przez portal indy100 nazwał incydent „rasistowskim”. Prowadzącym dochodzenie udało się ustalić, że kolegę upokorzyli nie tylko uczniowie o białym kolorze skóry, ale również ci czarnoskórzy.

Sam zainteresowany w wydanym oświadczeniu przekazał, że został już przeproszony przez pozostałych zawodników. „Uwielbiam drużynę, do której należę. To dobrzy faceci” – stwierdził. „Rozmawialiśmy na ten temat (rasistowskiego incydentu – przyp.red) i powiedziałem im, jak się czuję. Dlatego nie nękajcie ich i nie groźcie im” – dodał.

Uczeń, którego nazwiska nie ujawniono ze względu na wiek poprosił również o to, by nie zajmować się już tą sprawą. Te prośby powtórzyła Dora Villarreal stojąca na czele prokuratury stanowej wzywając opinię publiczną do poszanowania prywatności ucznia. Wciąż jednak trwa dochodzenie prowadzone przez kuratora szkolnego.

