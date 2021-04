Książę Harry łudząco podobny do dziadka? Zdjęcie księcia Filipa z młodości robi furorę

W piątek 9 kwietnia brytyjska rodzina królewska przekazała informację o śmierci księcia Filipa. Pogrzeb męża królowej Elżbiety II odbędzie się już w najbliższą sobotę 17 kwietnia. Zgodnie z życzeniem zmarłego, uroczystość nie będzie miała charakteru państwowego. Weźmie w niej udział zaledwie 30 najbliższych zmarłemu osób.

Udział w uroczystości weźmie m.in. książę Harry, który przyleciał już do Anglii z Los Angeles. The Sun podaje, że wnuk królowej Elżbiety II pojechał bezpośrednio do pałacu Kensington, gdzie odbędzie kwarantannę obowiązującą osoby przybywające na teren Wielkiej Brytanii. Na uroczystościach pogrzebowych zabraknie żony księcia Harry’ego – Meghan Markle, której podróż odradzał lekarz.

Zdjęcie księcia Filipa z młodości. Harry jest łudząco podobny do dziadka?

Portal people.com postanowił przypomnieć okładkę „Paris Match” z 1957 roku. Dziennikarze wspomnianego źródła zauważają szczególne podobieństwo między zdjęciem księcia Filipa z młodości, a obecnym wyglądem księcia Harry’ego. Nie są w tym osamotnieni. „Wnuczek Harry wygląda dokładnie tak samo jak dziadek”, „Niewiarygodne”, „Najpierw pomyślałem, że to książę Harry. Ale oni są podobni” – komentują internauci.

