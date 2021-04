Biden jednak odpuści Rosji? „Nie wiadomo, jakie straty teraz poniesiemy”

Jeśli wierzyć doniesieniom prasowym, Władimir Putin może mieć za chwilę w Białym Domu poważnego sprzymierzeńca. Chodzi o Matthew Rojansky’ego, eksperta od Rosji, który uważa politykę sankcji za przejaw zimnowojennej antyrosyjskiej paranoi. Rojansky kieruje think tankiem Kennan Institute. Występuje też często w mediach amerykańskich, nawołując do współpracy z Moskwą z takim zaangażowaniem, jakby ktoś mu za to płacił. Mimo to Joe Biden, który zapowiadał, że żadnego resetu w relacjach z Rosją nie będzie, poważnie rozważa Rojansky’ego jako doradcę Białego Domu w sprawach Rosji.