Książę Filip. „Wielki mąż stanu czy zwykły darmozjad?”

Mój tabloidowy, przemielony przez internetową maszynkę do mięsa umysł chłonie wszelkie plotki z brytyjskiego dworu (Camilla Parker Bowles rzuciła w królową kieliszkiem!). Może nawet byłbym za wprowadzeniem monarchii w Polsce, gdyby nie to, że boję się „buraczanych twarzy” i wszelkiego wstydu, jakiego moglibyśmy się najeść przed światem, gdyby osobniki i zwłaszcza osobniczki tę monarchię reprezentujące były choć trochę podobne do dzisiejszych celebrytów lub, co gorsza, polityków.