YouTube zablokował konto mistyka. Miał „uleczać” homoseksualistów

YouTube zawiesił konto wpływowego nigeryjskiego ewangelisty telewizyjnego TB Joshuy po skardze ze strony brytyjskiego Open Democracy. Mężczyźnie zarzucono szerzenie mowy nienawiści po tym, jak zamieścił w serwisie kilka filmów, na których modlił się, aby „wyleczyć” osoby homoseksualne – informuje BBC. Konto mistyka miało 1,8 mln subskrybentów.

Na jednym z filmów była pokazana „sesja modlitewna”. Widać tam jak TB Joshua kilkanaście razy uderzał i popychał kobietę. Kaznodzieja mówił o „przeszkadzającym duchu innej kobiety”. Później uczestniczka „sesji” powiedziała, że została „uzdrowiona” po modlitwach mistyka, a „duch kobiety przestał jej niszczyć życie”. Następnie oświadczyła, że „teraz jej uczucia skierowane są w stronę mężczyzn”.

Nigerczyk jest nazywany przez swoich zwolenników „prorokiem”. Jego sesje „wybawienia” przypominają często egzorcyzmy. Kaznodzieja twierdzi, że jest w stanie „uleczyć” wszystkie choroby w tym HIV czy AIDS, przez co przyciąga ludzi z całego świata. Nigeryjski organ zakazał nadawania programów, na których widać rzekome cuda. Groziło za to cofnięcie licencji lub grzywna, ale „teleewangelistom” udało się to obejść za pomocą niekodowanych urządzeń nadawczych.

YouTube zawiesza kanał TB Joshuy z Nigerii

Rzecznik YouTube'a poinformował, że kanał został zamknięty, bo złamał zasady serwisu. Regulamin jasno określa, że nie można udostępniać treści, które sugerują, że ktoś jest chory psychicznie lub gorszy z powodu przynależności do określonej grupy, w tym ze względu na orientację seksualną. TB Joshua zapowiedział, że odwoła się od decyzji portalu.

