Dziś pogrzeb księcia Filipa. Królowa Elżbieta II podzieliła się prywatnym zdjęciem

Prywatna fotografia pojawiła się na oficjalnym koncie rodziny królewskiej na Twitterze. W dodanej do niej wiadomości wyjaśniono, że jej upublicznienie było życzeniem Elżbiety II. Zdjęcie pochodzi z 2003 roku i pokazuje parę w trakcie wycieczki do Szkocji. Królowa i książę Filip przysiedli na trawie, na szczycie Coyles of Muick i radośnie patrzą w obiektyw, za którym stoi hrabina Zofia, hrabina Wessex.

Wcześniej rodzina królewska publikowała także inne nieznane zdjęcia księcia Filipa, m.in. w otoczeniu prawnuków, czy pochodzące z jego młodości. Zebraliśmy je w naszej galerii.

Jak będzie wyglądał pogrzeb księcia Filipa?

Pogrzeb zmarłego w wieku 99 lat (na dwa miesiące przed swoimi 100. urodzinami) księcia Filipa odbędzie się 17 kwietnia. Mąż królowej Elżbiety II zmarł 9 kwietnia w zamku Windsor. Tam też, zgodnie z życzeniem zmarłego, zorganizowano jego uroczystość pogrzebową. Na polecenie Filipa będzie ona miała prywatny charakter. Weźmie w niej udział zaledwie 30 najbliższych zmarłemu osób. Ceremonia będzie jednak transmitowana w telewizji.

Karawan z trumną z ciałem męża królowej wykonany zgodnie z modyfikacjami samego Filipa, ma ruszyć o godz. 14:40 (15:40 w Polsce) z zamku Windsor. Na osiem minut przed mszą pogrzebową rozpocznie się procesja z udziałem najbliższych księcia i nielicznych zaproszonych gości. Żałobnicy przejdą do kaplicy św. Jerzego, gdzie o godz. 15 (godz. 16 w Polsce) rozpocznie się msza pogrzebowa.

Harry na pogrzebie dziadka

W pieszej części konduktu uczestnicy uroczystości pójdą za trumną księcia Filipa w określonej kolejności. W pierwszym rzędzie będą kroczyć księżniczka Anna i książę Karol, w kolejnym – książę Edward i książę Andrzej. Dalej znajdą się książę Harry, Peter Phillips (syn księżniczki Anny) oraz książę William.

Media podkreślają, że synowie Diany, których oddalił ślub Harry'ego z Meghan Markle (Amerykanka nie pojawi się na pogrzebie, oficjalnym powodem jest jej ciąża), nie będą kroczyć obok siebie. Z komunikatu Pałacu Buckingham wynika z kolei, że uczestnicy uroczystości pojawią się w prywatnych strojach, a nie mundurach. To z kolei uznano za ukłon w stronę Harry'ego, który nie ma już prawa do noszenia wojskowego uniformu.

W trakcie przenoszenia ciała i ceremonii pogrzebowej królowa będzie znajdować się w oddaleniu od innych żałobników.

