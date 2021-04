„Czesi to tacy Polacy. Jedno ich różni”

Czeski reżyser Petr Zelenka stwierdził niegdyś, że Polacy to „Czesi plus papież”. Chyba jednak ten jeden z najbliższych nam tak naprawdę narodów bardzo się od nas w ciągu najnowszej historii z przyczyn geopolitycznych oddalił. „Czesi. Przewodnik po historii narodu i państwa” Petra Jokeša masowej zmiany w świadomości narodów nie wywoła, ale we mnie wywołał. Po lekturze Czechy mi są bliższe.

Po pierwsze, to historia Czech pisana przez czeskiego historyka i filologa prezentująca czeski punkt widzenia. Po drugie, to pozycja pisana przez naukowca od lat wykładającego w Polsce więc dobrze rozumiejącego polski punkt widzenia i napisana chyba raczej dla polskiego czytelnika. Po trzecie, to po prostu świetna książka.