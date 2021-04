NA ŻYWO: Pogrzeb księcia Filipa. Transmisja z uroczystości w Windsorze

Pogrzeb 99-letniego księcia Filipa Mountbattena to uroczystość zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach przez męża królowej Elżbiety II. Zgodnie z życzeniem zmarłego, ceremonia nie ma charakteru państwowego. Ze względu na obostrzenia pandemiczne, bierze w niej udział 30 osób. Są wśród nich królowa, synowie i wnuki pary oraz bliska rodzina. Pogrzeb jest transmitowany przez brytyjskie stacje telewizyjne. Przekaz na żywo udostępniono także na kanale Royal Family na YouTube. Live rozpocznie się o godzinie 15:30 czasu polskiego (14:30 w Wielkiej Brytanii), pół godziny przed mszą.

Pogrzeb księcia Filipa – plan

Karawan z trumną z ciałem męża królowej wykonany zgodnie z modyfikacjami samego Filipa, ma ruszyć o godz. 14:40 (15:40 w Polsce) z zamku Windsor. Na osiem minut przed mszą pogrzebową rozpocznie się procesja z udziałem najbliższych księcia i nielicznych zaproszonych gości. Żałobnicy przejdą do kaplicy św. Jerzego, gdzie o godz. 15 (godz. 16 w Polsce) rozpocznie się msza pogrzebowa. Nabożeństwo ma potrwać około 50 minut.

Kto weźmie udział w pogrzebie księcia Filipa?

W pieszej części konduktu uczestnicy uroczystości pójdą za Land Roverem Defender z trumną księcia Filipa w określonej kolejności. W pierwszym rzędzie będą kroczyć księżniczka Anna i książę Karol, w kolejnym – książę Edward i książę Andrzej. Dalej znajdą się książę Harry, Peter Phillips (syn księżniczki Anny) oraz książę William. Łącznie będzie 30 żałobników. Postanowiono, że nie znajdą się wśród nich prawnuki księcia.

Harry na pogrzebie dziadka. Co z Meghan Markle?

Media podkreślają, że synowie Diany, których oddalił ślub Harry'ego z Meghan Markle (Amerykanka nie pojawi się na pogrzebie, oficjalnym powodem jest jej ciąża), nie będą kroczyć obok siebie. Z komunikatu Pałacu Buckingham wynika, że uczestnicy uroczystości pojawią się w prywatnych strojach, a nie mundurach. To z kolei uznano za ukłon w stronę Harry'ego, który nie ma już prawa do noszenia wojskowego uniformu.

W trakcie przenoszenia ciała i ceremonii pogrzebowej królowa będzie znajdować się w oddaleniu od innych żałobników.

Wełniana trumna księcia Filipa

Ciało zmarłego 9 kwietnia księcia spocznie w wełnianej trumnie wykonanej przez firmę AW Hainsworth z Leeds. Wspomniane przedsiębiorstwo od dawna współpracuje z rodziną królewską, a w przeszłości szyło m.in. mundury dla księcia Williama i Harry'ego. Mąż Elżbiety II w 2010 roku zaprosił AW Hainsworth na jedną z wystaw, gdzie w przemówieniu powiedział, że odkrył firmę robiącą wełniane trumny. – Panie i panowie, to trumny, za które można umrzeć – żartował.

Ksiażę zaprojektował karawan

Trumna z ciałem księcia Filipa zostanie przewieziona na zmodyfikowanym według jego planu karawanie. Projekt, nad którym zmarły książę pracował od 2003 roku, ujrzał światło dzienne na dzień przed pogrzebem Filipa. Jest to zmodyfikowany na polecenie Mountbattena model Land Rovera Defender TD130. Książę, który w młodości w trakcie II wojny światowej w Royal Navy, zażyczył sobie, aby kolor samochodu zmienić na bardziej militarny. I tak z oryginalnej zieleni Belize przemalowano auto na ciemnobrązową zieleń, używaną także w wielu Land Roverach produkowanych na potrzeby armii.

To jednak nie koniec modyfikacji. Zespół inżynierów na polecenie księcia Filipa zaadaptował otwartą część tylną tak, by można było umieścić tam trumnę. Mąż królowej zadbał także o praktyczne detale, takie jak gumowe ograniczniki, które mają zapobiec ślizganiu się trumny. Inne modyfikacje to zielone piasty kół i czarna kratka z przodu. Przebudowano także szoferkę, którą przystosowano dla jednej osoby. Co ciekawe, auto nie ma rejestracji.

Książę Filip rozpoczął pracę nad autem, które przewiezie jego trumnę, w 2003 roku. Według jego sugestii zmodyfikowany został Land Rover z fabryki w Solihull. Mąż królowej Elżbiety II przez lata osobiście doglądał prac, w 2019, gdy skończył 98 lat, naniósł ostateczne poprawki.

Królowa pokazała prywatne zdjęcie księcia Filipa

W przeddzień pogrzebu na oficjalnym koncie Royal Family na Twitterze na polecenie królowej opublikowano jej prywatne zdjęcie z księciem Edynburga. Wykonaną w 2003 roku fotografię wraz z innymi zdjęciami udostępnionymi w ostatnim czasie przez royalsów, można obejrzeć w naszej galerii.

