Francuzi oddali hołd lekarzom-stażystom, którzy popełnili samobójstwo w czasie pandemii

– Pięcioro stażystów zmarło od początku roku. Jeden niemal co 18 dni, to jest niesłychane – oświadczył prezes związku zawodowego stażystów medycznych Gaetan Casanova, organizator wydarzenia. Przed wejściem do ministerstwa umieszczono czarne tabliczki z imionami tragicznie zmarłych: Valentin, Tristan, Quentin, na dwóch tabliczkach umieszczono XXX oraz dodano tabliczki z imionami Elise i Florian, którzy zabili się w 2019 i 2020 r.

Minuta ciszy dla zmarłych stażystów

Kilkadziesiąt osób w białych fartuchach uczciło minutą ciszy śmierć stażystów i złożyło kwiaty przed dużym sztandarem z napisem „Szpital zabija stażystów. Pomóż nam żyć”. – Valentin, który zmarł 30 marca, za bardzo kochał życie – powiedział ojciec zmarłego. – Miał lęki, był w stanie ciężkiej depresji i cierpiał z powodu fizycznego i moralnego wyczerpania. Nigdy nie wyzdrowiał – dodał.

– Wszyscy ci młodzi ludzie nigdy nie będą obchodzili swoich 30 lat – podkreśliła matka Elise, Laurence Marbach, której córka zmarła w wieku 24 lat. – Umarła z wypalenia. Pracowała 80 godzin tygodniowo – powiedziała Marbach agencji AFP. – Po tej tragedii odkryliśmy horror sytuacji studentów medycyny i całkowity brak środków zapobiegawczych – dodała.

Koronawirus we Francji

W ciągu ostatniej doby we Francji zarejestrowano 35 861 osób zakażonych koronawirusem. Od początku pandemii liczba zainfekowanych przekroczyła 5,26 mln. W szpitalach zmarło 189 chorych. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 100 622 – podała w sobotę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 1 471 zakażonych, w tym 359 na oddziały intensywnej terapii. Liczba hospitalizowanych pacjentów zmniejszyła się o 143 i wynosi 30 329. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 5 877 zainfekowanych, o 37 mniej niż dzień wcześniej.

Od początku kampanii szczepień we Francji pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 12 493 455 osób (tj. 18,6 proc. populacji i 23,8 proc. dorosłych), a 4 503 206 również drugą (6,7 proc. populacji i 8,6 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby wykonano łącznie 298 247 szczepień, z czego 205 660 pierwszą dawką, a 92 587 również drugą.

Z Paryża Katarzyna Stańko



