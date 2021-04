Pogrzeb księcia Filipa. Czuły gest księżnej Kate wobec teścia

W pogrzebie księcia Edynburga uczestniczyło zaledwie 30 osób. Oprócz królowej Elżbiety II, były to m.in. dzieci i wnukowie zmarłego oraz ich partnerzy. Podczas starannie zaplanowanej przez samego Filipa ceremonii próżno było szukać osobistych gestów między royalsami, którzy trzymali się etykiety.

Dzieci Filipa – książę Karol i księżniczka Anna – w zadumie szli za trumną ojca wiezioną na Land Roverze. W dalszym rzędzie można było zobaczyć synów Karola i Diany – Williama i Harry'ego. Na kondukt przy kaplicy św. Jerzego, gdzie sprawowana była msza za zmarłego, czekały m.in. księżne Kate i Camilla.

Czuły gest Kate wobec Karola

Nieoficjalnie zdjęcia z ceremonii pokazują, że żona Williama robiła wiele, by pocieszyć i pojednać żałobników. Fotografowie uchwycili moment, jak podeszła do swojego teścia. Kate objęła księcia Karola ramieniem i obdarowała go pocałunkiem w policzek. Wcześniej można było zobaczyć, że syn Filipa szedł za trumną wyraźnie poruszony. Kadry z pogrzebu publikuje „Daily Mail”.

Pojednanie braci?

Brytyjskie portale podkreślają, że księżna Cambridge była świadkiem jeszcze jednej ważnej sceny. Na zdjęciach widać bowiem, że Kate idzie wraz z Williamem i Harrym i rozmawia z braćmi. Atmosfera między tą trójką pogorszyła się po ślubie Harry'ego z Meghan Markle. Młodszy syn Karola pod wpływem żony zdecydował się zerwać z rodziną królewską i wyprowadzić do Stanów Zjednoczonych. W głośnym wywiadzie dla Oprah Winfrey Meghan mówiła o nieporozumieniach między nią i Kate przed ślubem. Przyjazd Harry'ego na pogrzeb dziadka był jego pierwszą oficjalną wizytą w ojczyźnie od czasu wyprowadzki do Kalifornii.

