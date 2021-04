Kiedy będzie wojna z Rosją? „To rozpaczliwy krzyk Putina”

Pułkownik Putin gromadzi na granicy Ukrainy pokaźną armię, prowokując zachodnioeuropejskich ignorantów do pożądanej przez niego reakcji. A więc bójcie się Boga i Matuszki Rosji, jeśli wam to pasuje. Pamiętajcie jednak, że cała ta mobilizacja to tylko rozpaczliwy krzyk Putina, wołającego zza swoich pancernych kordonów: dajcie mi wreszcie ten Nord Stream!

Cel tej prymitywnej demonstracji siły jest dosyć jasny i wcale nie chodzi tutaj o wojnę z NATO czy podbój Ukrainy.

Władimir Władimirowicz dostarcza po prostu alibi swoim pożytecznym idiotom na wysokich stanowiskach w europejskich rządach i unijnych instytucjach. Ma ono usprawiedliwić konieczność dokończenia budowy bałtyckiej rury z gazem.