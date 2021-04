Barby Kelly nie żyje. Wokalistka „The Kelly Family” miała 45 lat

instagram

Jak czytamy we wpisie siostry Barby Kelly, 45-latka zmarła 15 kwietnia. Patricia Kelly informuje, że Barby zmarła po „krótkiej chorobie”. Jak podaje „Bild”, dokładne przyczyny śmierci piosenkarki nie są znane, dlatego zdecydowano się na przeprowadzenie sekcji zwłok.

Początki „The Kelly Family”

„The Kelly Family” to największy rodzinny zespół na świecie. Swoje początki miał on w latach 70. ubiegłego wieku i to właśnie wtedy cieszył się największą popularnością. W 1966 roku małżeństwo Daniel i Janice Kelly wraz z czwórką swoich dzieci wyjechało z USA do Hiszpanii. Rok później małżeństwo się rozpadło, a Daniel Kelly poślubił opiekunkę swoich dzieci Barbarę Ann. To właśnie Barbara Ann i Daniel Kelly zadebiutowali z gromadką dzieci jako Kelly Kids.

Barby Kelly, urodzona w 1975 roku szybko dołączyła do zespołu, jednak w latach 90. wycofała się z występów. Jak podawała bulwarowa prasa, Barby mierzyła się z problemami natury psychicznej – cierpiała bowiem na schizofrenię. Choć Barby zaprzestała wokalnej działalności, po latach pojawiła się jednak na reaktywacyjnej płycie zespołu „We Got Love”.

