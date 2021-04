Wielka Brytania. Gang nastolatków zaatakował polską rodzinę. Zatrzymano 13-latka

O sprawie pisze m.in. serwis gazettelive.co.uk. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę – 17 kwietnia w okolicy Berwick Hills w Middlesbrough. Jak czytamy, polska rodzina jest nękana przez gang nastolatków już od jakiegoś czasu, choć w samej Wielkiej Brytanii mieszka już dekadę.

Ataki mają tło narodowościowe, a zaczęły się prawdopodobnie wtedy, gdy nastolatkowie z osiedla usłyszeli, że Polacy rozmawiają ze sobą w ojczystym języku. W przeszłości zdarzały się sytuacje, kiedy rodzinie ubliżano, doszło także do podpalenia ich kosza na śmieci. Tym razem jeden z nastolatków wskoczył na maskę samochodu należącego do Polaków i zaczął go niszczyć. Małżeństwo z trójką dzieci zgłosiło sprawę na policję.

Zatrzymano 13-latka

Policja zatrzymała 13-letniego chłopca, którego po przesłuchaniu zwolniła do domu. Funkcjonariusze prowadzą szczegółowe dochodzenie w sprawie. W okolicy pojawiły się także dodatkowe patrole, które na bieżąco monitorują, czy nie dochodzi do kolejnych incydentów.

