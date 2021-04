EMA o szczepionkach Johnson&Johnson. Włochy podejmują decyzję ws. jej wykorzystania

EMA wydała oświadczenie w sprawie szczepionki Johnson&Johnson w związku z sygnałami z USA o poważnych przypadkach nietypowych zakrzepów krwi, związanych z niskim poziomem płytek krwi, z których jeden zakończył się zgonem. W Stanach Zjednoczonych szczepionkę tę otrzymało ponad 7 mln osób. EMA potwierdziła zarazem, że ogólny stosunek korzyści do ryzyka pozostaje pozytywny.

Włochy. Rekomendacja ws. szczepionek Johnson&Johnson

Na stanowisko EMA zareagowały Włochy. „Szczepionka jest bezpieczna i skuteczna w zredukowaniu ryzyka ciężkiej choroby, hospitalizacji i śmierci związanej z COVID-19” – podkreślili w wydanym w Rzymie we wtorek komunikacie szefowie Rady Służby Zdrowia Franco Locatelli, włoskiej Agencji Leków Nicola Magrini oraz Gianni Rezza z ministerstwa zdrowia.

„Przyjmując do wiadomości oświadczenie Europejskiej Agencji Leków oraz komitetu naukowo-technicznego Krajowej Agencji Leków rekomenduje się to samo użycie, jak w przypadku szczepionki AstraZeneca” – głosi nota rozpowszechniona przez resort zdrowia. Także ten preparat z Oksfordu rekomendowany jest we Włoszech osobom powyżej 60 lat.

W magazynach w podrzymskiej bazie wojskowej w Pratica di Mare znajdują się 184 tysiące dawek szczepionki J&J. Ich dystrybucję do regionów wstrzymano do czasu wydania opinii przez EMA.

Z Rzymu Sylwia Wysocka