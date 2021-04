Koniec Angeli Merkel. Nowym kanclerzem aparatczyk albo mistrzyni skoków na trampolinie

Degrengolada niemieckiej chadecji zaczyna przypominać upadek rządów PO w Polsce. Albo to, co zaczyna dziać się obecnie z polską Zjednoczoną Prawicą. Partia, która rządziła nieprzerwanie Niemcami przed kilka ostatnich kadencji, zachowuje się, jakby jej jedynym celem była klęska w jesiennych wyborach do Bundestagu.

Najnowsze sondaże pokazują, że CDU/CSU ma tylko 21 procent poparcia i drugie miejsce po Zielonych. Na nich chce teraz głosować aż 28 procent Niemców.

Stały i szybki wzrost popularności Zielonych to nie tylko efekt zmiany pokoleniowej w partii, która odeszła od swojej radykalnie lewicowej przeszłości. Zielonym sprzyja także to, że chadecy zachowują się, jakby zamierzali oddać władzę w Niemczech walkowerem.