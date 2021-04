Orędzie Putina. „Brzmi jak irański ajatollah, miotający groźby na prawo i lewo”

Nie chcemy palić mostów – ogłosił człowiek, który od kilku lat z uporem maniaka pali wszystkie mosty, łączące Rosję z cywilizowanym światem. Potem ciągnął dalej: – Jeśli ktoś będzie interpretował naszą dobrą wolę jako słabość, nasza odpowiedź będzie asymetryczna, szybka i ostra.

O ostrych, asymetrycznych odpowiedziach Rosji wiemy wszystko i to od dawna. Ale dobra wola? Na Boga, ależ trzeba mieć tupet, żeby opowiadać o dobrej woli, rozlokowując jednocześnie przy granicy z Ukrainą 100 tysięcy żołnierzy i wtrącając do więzienia otrutego wcześniej opozycjonistę Aleksieja Nawalnego, który był na tyle szalony, że po wyleczeniu w Berlinie zdecydował się wrócić do Moskwy.