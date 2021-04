Będą limity wejść na Mount Everest. Rekord z 2019 roku nie zostanie pobity?

Wejście na Mount Everest to marzenie himalaistów z całego świata, którzy często korzystają z usług lokalnych przewodników. To prowadzi do kuriozalnych sytuacji, kiedy na szczycie jednego dnia melduje się kilkaset osób. Nepalski rząd chcąc uniknąć takich incydentów wprowadził nowe przepisy.

23 maja 2019 roku przejdzie do historii wypraw na Mount Everest. Tego dnia na najwyższym szczycie świata zameldowało się 354 himalaistów, co świadczy o dużym zainteresowaniem zdobyciem „dachu świata”. Himalaiści często czekali godzinami na zdobycie szczytu, co przy zmieniającej się pogodzie i trudnych warunkach atmosferycznych na tej wysokości jest jednak niebezpieczne. Agencja IANS podaje, że w środę 21 kwietnia nepalski rząd przyjął nowe przepisy, w świetle których szczyt może forsować dziennie nie więcej niż 170 osób. Jeśli po ruszeniu na szczyt części himalaistów warunki pogodowe zmienią się, kolejna grupa z pozwoleniem na dany dzień być może będzie musiała czekać na następne okienko pogodowe. Departament Turystyki Nepalu dementuje jednak, że nowe rozwiązania wprowadzono z powodu długich kolejek oczekujących na atak szczytowy. Mira Acharya, która jest dyrektorką sekcji alpinistycznej wspomnianego departamentu, powiedziała w rozmowie z agencją Xinhua, że zmieniono prawo po to, by zapewnić właściwe zarządzanie wyprawami. Czytaj też:

Andrzej Bargiel rusza na kolejną wyprawę. Chce zjechać z dwóch szczytów