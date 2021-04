Więźniowie przedawkowali szczepionkę. Skarżą się na skutki uboczne

Akcję szczepień w Fort Madison leżącym na terenie amerykańskiego stanu Iowa koordynował tamtejszy Departament Więziennictwa. Do zadania wyznaczono dwóch lekarzy, którzy mieli zaszczepić 77 osadzonych z zakładu karnego o zaostrzonym rygorze. Medycy z niewiadomych powodów podali więźniom zwiększoną dawkę preparatu Pfizer, co potwierdził rzecznik prasowy wspomnianego departamentu, Cord Overton.

Fort Madison. Więźniowie przedawkowali szczepionkę

Po wykryciu błędu władze departamentu skontaktowały się z firmą Pfizer i CDC, czyli agencją odpowiedzialną za choroby zakaźne – podaje stacja ABC News. Zarówno koncern odpowiedzialny za produkcję preparatu jak i agencja rządowa przekazały, że nie spodziewają się żadnych poważnych skutków ubocznych. Władze więzienia mimo to zaleciły skierowanie więźniów na 48-godzinną obserwację.

Osadzeni zostaną przebadani jeszcze za kilka dni. Jak do tej pory, co potwierdził rzecznik prasowy, u części z nich wystąpiły skutki uboczne, ale są to objawy „powszechnie związane ze szczepionką firmy Pfizer” . Tymczasem departament wstrzymał podawanie dwudawkowej szczepionki w więzieniach na terenie całego stanu Iowa. Z kolei pracownicy odpowiedzialni za błąd zostali zwolnieni z pracy.

Czytaj też:

Fałszywe „szczepionki” Pfizera w Polsce. Eksperci ustalili, co sprzedawał 26-latek